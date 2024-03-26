المقاومة: استهداف قوة لجنود العدو في محيط ثكنة زبدين وتجمعاً ‏لجنوده في محيط موقع رويسات العلم

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اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏مجاهدونا عند الساعة 05:05 من عصر اليوم الثلاثاء 26-03-2024، قوة ‏عسكرية لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة واصابوها إصابة مباشرة.‏



كما اعلنت انه "عند الساعة 05:30 من عصر اليوم الثلاثاء 26-03-2024، تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".