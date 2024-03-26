ابن نائب عكّاري متورّط بألعاب الميسر ويمتنع عن الدفع

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غ.ع. شاب من عكار يتلطّى خلف عباءة والده، النائب عن الأمة، يهوى ألعاب الميسر الالكترونية حتى وصل إلى حد إدمانها وخسارة مبالغ كبيرة؛ وبعدما تراكمت عليه الديون لم يتوقّف هذا الشاب عند هذا الحد، بل بدأ يلعب بحسابات لأشخاص من لفيف والده : و.ع.، ك.ح.، ج.ع، ر.ك.، يحوّلون له المال ويعدهم أنه حين يكسب يدفع ما عليه من آلاف الدولارات، طبعاً هو يعلم جيداً أنهم "ما بيزعّلو" والده وهم لا يجرأون أن يرفضوا له طلباً ...

بعد أن فُضِح الأمر في أرجاء منطقته، انتظر الجميع كيف سيحاسب الأب ابنه، هو الذي يرفض الفساد والفاسدين ولا يفوّت فرصة في إطلالاته التلفزيونية، إلا ويطالب بالقضاء عليهم؛ وهنا لبّ الحكاية : أتذكرون المثل القائل "إن لم تستحِ فافعل ما شئت"، يبدو أن بينهم وبين الحياء خصام قديم، إذ بعد أن علِم سعادته بالأمر، انفعل،انتفض، هدد، توعّد، صرخ عالياً، طبعاً في وجه مَن قال له بأنه يجب تسديد المبلغ الذي خسره ابنه على طاولة القمار الإفتراضية، وإلا فإن الموضوع سيأخذ مجرى آخر، خاصة وأن هذا الموقع الالكتروني مقونن وشرعي، رفع صوته وبكل ثقة معلناً : لن ندفع ولا ليرة ويلي بدن يا يعملو!