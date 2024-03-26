"كمائن ومداهمات"... قوى الامن توقف 24 شخصا بجرائم مختلفة!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار الإجراءات الّتي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن مدينة طرابلس خلال فترة شهر رمضان المبارك، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة لتكثيف دوريّاتها في مختلف مناطق هذه المدينة، والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه بهم بمختلف أنواع الجرائم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "في خلال الفترة بين 2024-03-10 و2024-03-23، نفذّت دوريّات شعبة المعلومات في مدينة طرابلس حواجز وكمائن ومداهمات، تمكّنت في خلالها من توقيف 24 شخصًا بجرائم إطلاق نار، محاولة قتل، تسبُّب بإيذاء، تعاطي مخدرات، نشل، سرقة، وحيازة أسلحة حربيّة دون ترخيص".

أشارت الشّعبة إلى أنّ "الدّويّات ضبطت كميّةً من المسروقات، أسلحةً حربيّةً، درّاجات آليّة، كميّات من المخدرات، وذلك في مناطق: البداوي، التل، المنكوبين، أبي سمرا، باب الرمل، القبة، الميناء، الضمّ والفرز، المهجر الصحّي، جبل محسن، والتبّانة"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصّة بناءً على إشارة القضاء".