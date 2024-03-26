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بشرى سارة من وزير الاتصالات...!

26
MARCH
2024
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صدر عن وزارة الاتصالات: "في أول اجتماع له من ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد في وقت لاحق، عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اجتماعاً، في مكتبه في الوزارة، مع ممثلي شركات مزودي خدمة نقل المعلومات في لبنان، بهدف عرض تطورات مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 385 موقعا تابعا لهيئة "أوجيرو" في مختلف الأراضي اللبنانية من خلال الهبة المقدمة من الحكومة الصينية".

وأضافت، "خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الاستثمار والصيانة باسل الايوبي ومدير عام الانشاء والتجهيز ناجي اندراوس، عرض فريق عمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة مختلف جوانب المشروع، وأبدى ممثلو الشركات تجاوبهم واستعدادهم للمساهمة في إنجاحه، عبر تغطية تركيب هذه الأنظمة في عدد من المواقع بشكل مباشر.

وأكد القرم، أن مساهمة جميع المختصين بقطاع الاتصالات بانجاح تحويل محطات أوجيرو للعمل على الطاقة الشمسية، يعود بالمنفعة المباشرة على الجميع في هذا القطاع، علماً أن الهبة الصينية تشمل كافة أجهزة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ولا تتضمن كلفة النقل داخل لبنان والتكاليف المرتبطة بتركيب هذه الأنظمة في كافة المواقع على مساحة الاراضي اللبنانية".

وتابع، أنه "من خلال تنفيذ هذا المشروع سيتم تخفيض الفاتورة الطاقوية لقطاع الاتصالات، وتحسين جودة خدمات الانترنت والخلوي في لبنان".

واستكمل القرم، "كان قد عقد اجتماع في وقت سابق في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بارك المشروع لأهميته".

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