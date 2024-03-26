مولوي: لا مؤشرات على أيّ حدث أمنيّ!

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أكد وزير الداخلية بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي أنه "جرى البحث في التدابير المتّخذة لمناسبة الأعياد واطلعنا على التدابير التي بدأت القوى الأمنيّة بتطبيقها".



وأردف، "طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تساعد وأن تكون على الأرض لضمان أمن المواطنين في الأعياد".



وتابع، "وشدّدنا على ضرورة مواكبة العمل على الأرض بعمل استخباراتي لتلافي أي حدث".

ولفت المولوي الى ان "لا مؤشرات على أيّ حدث أمنيّ ولكن يجب أن يكون الأمن استباقيًّا".



وختم، "بحثنا في موضوع التشويش على المطار وكلّفنا جهاز أمن المطار بأن يضع التقرير اللازم عن الواقع والحلول، ونحن نهتمّ بسلامة الطيران المدني".