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أبو زيد أول لبناني عضوًا في معهد الدراسات الشرقية الروسي إلى جانب بوغدانوف!

26
MARCH
2024
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إنضم النائب السابق أمل أبو زيد إلى معهد الدراسات الشرقية في موسكو إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وشخصيات روسية بارزة. 
 
وكتب أبو زيد على منصة "إكس"اليوم: "تشرفت بدعوتي من قبل "اكاديمية العلوم الروسية" للانضمام كأول لبناني الى مجلس النشر التابع لمعهد الدراسات الشرقية في موسكو إلى جانب نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وشخصيات روسية بارزة والمدعوم من وزارة الخارجية الروسية. وقد شاركت في الحفل الذي عقد بتاريخ 23 آذار 2024 في قاعة اجتماعات "الأرميتاج" في سانت بطرسبرغ وهو أكبر وأغنى متاحف العالم الثقافية".
 
وأضاف أبو زيد: "يرأس المشروع نائب الرئيس فلاديمير ساتوف، الذي كرس أكثر من 40 عاما لجمع المواد اللازمة لهذه المبادرة التي يتم في اطارها إنشاء "مورد ويب جديد"، بهدف إتاحة الفرصة للجمهور المستهدف الوصول إلى محتوى فريد يتناول التاريخ والدين والفلسفة كما يحيط بكافة الجوانب العلمية والثقافية للحياة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا".

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