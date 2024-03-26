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كتلٌ حارّة والحرارة ترتفع غدًا!

26
MARCH
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة : يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط  بمنطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية حارة نسبيا  تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة،  فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الخميس، ثم تبدأ بالانحسار اعتبارا من يوم الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و20 وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة تقارب 70 كم/س شمال البلاد وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة، يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار اعتبارا من بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد.

الخميس:  قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل الشمالي بحدود ال 5 درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ، تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، يتحول خلال الليل الى غائم بسحب مرتفعة .

الجمعة:   غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء صباحا، تنخفض درجات الحرارة خلال النهار بشكل تدريجي وترتفع نسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات مساء كما تنشط الرياح احيانا.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة ، سرعتها بين 20 و50 كم/س، تقارب ال70 كم/س شمال البلاد.

الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة الصباحية بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,32

-ساعة غروب الشمس: 17,55

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