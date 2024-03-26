"مطلوب ينتحل شخصية"... توقيف سوري بمستشفى في البقاع!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين".



وأضاف البلاغ، "بتاريخ 19-03-2024، توافرت معطيات حول دخول أحد الأشخاص من التابعية السورية إلى أحد مستشفيات البقاع بموجب جواز سفر سوري مغاير باسم: ق. ش. (مواليد العام 2003) مصاب بكسور متعدّدة من جرّاء تعرّضه لحادث صدم من قبل سيارة مجهولة في محلة شمسطار (حسب أقواله)".



وتابع، "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات استقصاءاتها عن المذكور وعن الحادث الذي تعرّض له. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصّلت إلى تحديد كامل هويته الحقيقية وهي: م. ع. (من مواليد عام 1992، سوري)".

وأردف، "من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سلب وتأليف عصابة، وخلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرم سرقة. ويُرَجَّح أن الإصابات التي تعرّض لها هي نتيجة سقوطه خلال تنفيذ إحدى عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية".



وختم، "بالتاريخ ذاته، كُلِّفَت شعبة المعلومات بتوقيفه داخل المستشفى، ووُضِعَت نقطة حراسة عليه لحين انتهاء فترة علاجه، ليُصار بعدها إلى تسليمه للقطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء".