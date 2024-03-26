هل ينعكس التبريد السياسي على المواجهات الميدانية؟

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الأنباء الكويتية: الراهن أن التبريد السياسي لا ينعكس بالضرورة على المواجهات الميدانية المستمرة مند الثامن من أكتوبر الماضي بين إسرائيل و«حزب الله»، والذي يمتد من الجنوب إلى البقاع، بغارات من الطيران الحربي والمسيرات، على ما تشير اليه إسرائيل انه استهداف لمواقع ومنشآت عسكرية وتعقب لمقاومين، وقطع طرق التموين عنهم، كما جاء في بيان عن استهداف مسيرة لسيارة في بلدة الصويري بالبقاع الغربي قرب نقطة المصنع الحدودية مع سورية، بزعم أنها كانت تنقل تموينا إلى رجال المقاومة في مزارع شبعا.

ولم يبدل ذلك من مشهد المواجهة المفتوحة بين إسرائيل والحزب، خصوصا في رد الأخير على الاعتداءات الإسرائيلية بضربات على أهداف عسكرية وصولا إلى مواقع في الجولان المحتل.