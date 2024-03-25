تدابير سير لمدة 3 اشهر بين الشويفات وكفرشيما

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صــــدر عــــن المديريـة العامــــة لقـــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البلاغ التالي: بناءً على موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بحفر الطريق ما بين محطة الريشاني/ مفرق الشويفات لغاية "بنك سوسيته جنرال" سابقًا – جسر كفرشيما، بغية القيام بتمديد قساطل مياه الشفة.

ستؤدي هذه الأعمال التي ستنفّذ على المسلك الشرقي باتجاه جسر كفرشيما، إلى اعتماد المسلك الغربي للسير بالاتجاهين، وذلك اعتباراً من الساعة 10,00 من تاريخ 26-3-2024 ولغاية 26-6-2024.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".