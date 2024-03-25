رواتب الشؤون محجوزة في وزارة المال منذ أكثر من سنة ونصف ... جبور يرفع الصوت!

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كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة "اكس":

وزارة الشؤون الإجتماعية لا يتقاضى الموظفون في مراكزها رواتبهم منذ أكثر من سنة ونصف .. خبر قد لايصدّقه كثيرون ولكنه واقع أبلغني فيه مجموعة من هؤلاء الموظفين في إطار جولة لهم على نواب ومسؤولين . رواتب هؤلاء الموظفين محجوزة في وزارة المالية تحت حجج ومسميات لا يمكن أن تبرر هذه الفعلة لذا نطلب من وزير المالية ورئيس الحكومة وضع حد لهذه المهزلة لأننا لا يمكن أن ننتظر من عمال وموظفين أن يعملوا من دون أجر وإنني إذ أضع نفسي بتصرّفهم ، أدعو زملائي النواب الى مواكبة هذه المظلومية لإنهائها بأسرع وقت.