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مبادرة عيد الأم من جمعية "سطوح بيروت": رسالة أمل وتقدير ودعم

25
MARCH
2024
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نظمت جمعية «سطوح بيروت» لقاءً مصغّراً جمع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 22 آذار الجاري، عدداً من الأمهات في مركز الجمعية في سنتر "برومناد" - الزلقا، وذلك تعبيرًا عن دعمها الدائم لهنّ وعن تقديرها لدورهنّ الهامّ في المجتمع وفي مواجهة تحديات الحياة وفي رعاية عائلاتهن رغم كل الظروف.

اللقاء الذي جمع الأمّهات اللواتي يواجهن ظروفاً معيشية قاهرة أو حالات مرَضية صعبة، واللاتي ترافقهن الجمعية وتهتمّ بهنّ مع عائلاتهنّ منذ سنوات، هدف إلى خلق مساحة من الفرح والراحة وإلى التعارف والتضامن تخلّله تقطيع قالب حلوى احتفالًا بالمناسبة، ودعمهنّ بتقديم هدايا رمزية للأمهات، بالإضافة إلى ورود جميلة تُعلن بداية الربيع في عيدهنّ وتذكّرهنّ بأنّهنّ مصدر الحنان والعطاء والتضحية والملهمات القويّات في تحدّي صعوبات الحياة.

وقد عبّرت الحاضرات عن سعادتهنّ بهذا التكريم، مؤكّدات على أهمية هذه المبادرة التي تُشعر الأمهات بالتقدير والاهتمام، كما أشدن بدور جمعية "«سطوح بيروت»" بشخص رئيستها ومؤسستها الإعلامية داليا داغر وفريق عملها، مثنيات على الدعم الذي تقدّمه الجمعية للعائلات الأكثر حاجة.

وتأتي هذه المبادرة من جمعية «سطوح بيروت» ضمن سعيها الدائم لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في العائلة والمجتمع اللبناني.

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