خاص - مرجع قيادي في دمشق: سورية إنتقلت من دور "طالب القرب" إلى دور "العرّاب"

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حسان الحسن -

في ضوء تطور الإنفتاح العربي على سورية، والآيل إلى المزيد من تعميق العلاقات العربية مع دمشق، إضف الى ذلك ورود بعض المعلومات الصحافية غير المؤكدة حتى الساعة، عن إمكان "أن تؤدي القيادة السورية دور الوسيط بين المملكة العربية السعودية التي تعتمد راهنًا "سياسة تصفير المشاكل" في المنطقة، لمواجهة التحديات المستقبلية، يكشف مرجع قيادي كبير في العاصمة السورية لـ موقع :tayyar.org أن "دمشق إنتقلت رويدًا رويدًا من دور "طالب القرب" إلى دور "العراب" و "الأشبين".

فدور "طالب القرب" يكون منفعلًا، أما صحاب الدور الثاني يكون فعّالًا، وهذا هو دور دمشق التاريخي".

وعن إمكان قيام القيادة السورية بوساطة بين السعودية والمقاومة في لبنان، يؤكد المرجع حرفيًا أن "في حال كان دور لسورية في إتجاه تحسين العلاقة بين الطرفين المذكورين، فسيكون هذا الدور إيجابيًا جدًا".