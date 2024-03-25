‏ميقاتي يتقدم بإدعاء ضد عقل: تهمتي أنني أكافح الفساد في دولة المافيا

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة اكس:
تقدمَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإدعاء ضدي، وسأمثلُ غداً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.
تهمتي أنني أكافح الفساد في دولة المافيا.
سأحضرُ، كالعادة، أمام القضاء بينما المجرم #رياض_سلامة فار من وجه العدالة بعد أن رفضَ ميقاتي تغييره "خلال الحرب ما منغير ضباطنا. ديسمبر ٢٠٢١"!
أنا لا أخاف منهم لأن الأوادم معي،
وهذه عينة عن نضالي طوال أكثر من عشر سنوات ومواجهات بالجملة،
الحمدالله، حتى الآن لم ينجحوا لا برشوتي ولا بتخويفي رغم كل الضغوطات والإغراءات.
مكافحة الفساد رسالةُ حياة،
واجبنا المواجهة لإعادة بناء الدولة المخطوفة من #مافيا_الفساد وأمراء الميليشيات منذ الحرب وحتى اليوم.