‏ميقاتي يتقدم بإدعاء ضد عقل: تهمتي أنني أكافح الفساد في دولة المافيا

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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة اكس:

تقدمَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإدعاء ضدي، وسأمثلُ غداً أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت.

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تهمتي أنني أكافح الفساد في دولة المافيا.

‏سأحضرُ، كالعادة، أمام القضاء بينما المجرم ⁧‫#رياض_سلامة‬⁩ فار من وجه العدالة بعد أن رفضَ ميقاتي تغييره "خلال الحرب ما منغير ضباطنا. ديسمبر ٢٠٢١"!

‏أنا لا أخاف منهم لأن الأوادم معي،

‏وهذه عينة عن نضالي طوال أكثر من عشر سنوات ومواجهات بالجملة،

‏الحمدالله، حتى الآن لم ينجحوا لا برشوتي ولا بتخويفي رغم كل الضغوطات والإغراءات.

‏مكافحة الفساد رسالةُ حياة،

‏واجبنا المواجهة لإعادة بناء الدولة المخطوفة من ⁧‫#مافيا_الفساد‬⁩ وأمراء الميليشيات منذ الحرب وحتى اليوم.