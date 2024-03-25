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أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي عبر صوت لبنان ان لا سرطان في الأرز ناتج عن مادة "تريسيكلازول" Tricyclazole المستخدمة كمبيد للفطريات، وأوضح ان شحنة الأرز غير المطابقة للمواصفات اللبنانية القاسية، تحدّد نسبة منخفضة جدًا من المبيد مقارنة بغيره من البلدان في المنطقة والعالم، ودعا الى إعادة النظر بالمواصفات وتعديلها لتصبح مواصفات طبيعية وتؤمّن صحة المواطن 1000% ولا تؤدي الى اشاعة الهلع بين المواطنين، ولفت في هذا السياق الى الوضع المأساوي اعلاميًا، ودعا وسائل الإعلام لتوخي الحيطة والحذر والتأكد من مصادر الأخبار قبل الجزم بأن الأرز مسرطن، واشار في هذا الإطار إلى الوثائق العلمية التي نشرتها النقابة وتثبت ان المبيد المستخدم بالأرز غير مسرطن وبالتالي "لا أرز مسرطن في الأسواق اللبنانية" ، ولفت الى الاجتماعات التي تم عقدها مع وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء لتسليط الضوء على هذا الموضوع والاجتماعات التي ستُعقد قريبًا مع وزير الصحة وغيره من الوزراء.

واشار بحصلي إلى ان لا فوضى في اسعار المواد الاستهلاكية وان رمضان والفصح لم يشهدا تطورات كبيرة لناحية اسعار المواد الغذائية انما بالعكس "شهدنا استقرارًا نوعًا ما في الأسواق مع توافر البضائع في ظل أسعار السلع المرتفعة اصلًا وتدني القدرة الشرائية وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة بدءًا من حرب غزة والبحر الأحمر وانقطاع المواد مرورًا بإضراب القطاع العام، وصولًا الى التخوّف من حرب شاملة".