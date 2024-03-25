جعجع يتعهّد بتمويل «نداء الوطن»!

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بعد التقرير الذي نشرته «الأخبار»، السبت الماضي، عن الأزمة المالية التي تواجهها صحيفة «نداء الوطن»، بادر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى إجراء اتصالات شملت معنيّين بوضع الجريدة ورجال أعمال، وأبلغ مقرّبين منه بأنْ لا داعيَ للذعر، ولن يسمح بإقفال الجريدة، وسيضمن استمرار التمويل لها في الفترة المقبلة. وأوضح أنه سيجري اتصالات مع عواصم عربية معنية بدعم «الفريق السيادي» للمساعدة في معالجة المشكلة.وطلب جعجع تزويده بمعلومات مفصّلة حول طبيعة الأزمة وحجم الديون المتراكمة والعجز المتوقّع للسنوات الخمس المقبلة. ودعا إلى عدم الوقوع تحت ضغط مستثمرين «من خارج خطنا السياسي». وشدّد خصوصاً على ضرورة عدم التفاوض مع المصرفي أنطون صحناوي للاستثمار في الجريدة، كون الأخير يقود حملة منافسة للقوات اللبنانية في بيروت، ولديه تحالفات سياسية خاصة، وسبق أن أوعز إلى نواب قريبين منه للتصويت لمصلحة المرشح سليمان فرنجية في جلسة 14 حزيران.