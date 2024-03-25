الموفدون يسألون متى تنتخبون رئيساً؟ ولا جواب

A + A -

الأنباء الكويتية: يعتبر مرجع لبناني واسع الإطلاع أن «من المعيب على القوى السياسية، ان يكون هناك الدفع الدولي لانجاز الاستحقاق الرئاسي، بينما يقابل بعدم مبالات داخلية إلى حد التحلل من المسؤوليات الوطنية والدستورية، ويكفي الاشارة إلى السؤال الذي يردده كل موفد يزور لبنان على مسامع المسؤولين وهو: اين اصبحتم في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية؟، فيردون عليه بشرح الاليات الدستورية للانتخاب، فيكون الرد على شروحاتهم بسؤال اتهامي مفاده: طالما الدستور واضح في الية الانتخاب لماذا لا تنتخبون رئيسا؟، وحينها يبلعون السنتهم».