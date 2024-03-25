living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زخم التظاهرات يدفع «النصرة» لإطلاق الرصاص على مناوئيه

25
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: عاد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي إلى سياسته القديمة في التعامل مع المتظاهرين المناوئين له ولمتزعمه الإرهابي «أبو محمد الجولاني»، بإطلاق النار عليهم، لردعهم على الاستمرار بنهجهم المطالب بإعدام «الجولاني».

 

التظاهرات، التي بدأت قبل نحو شهر، استمرت بزخم أكبر من سابقتها وقت نشوئها، على الرغم من محاولة متزعم «النصرة» احتواء المتظاهرين بلقاء وجهاء إدلب وإطلاق وعود بإيجاد حلول لمشاكلهم المتفاقمة ومطالبهم بتبييض السجون، على خلفية اعتقال قيادات من الصف الأول ومئات المتهمين بمعارضة التنظيم الإرهابي.

 

مصادر محلية في إدلب بينت أن إرهابيي ما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لـ«النصرة» أطلقوا الرصاص الحي بعد صلاة التراويح في مدينة سلقين شمال غرب إدلب أول أمس على متظاهرين طالبوا بإعدام الجولاني، ما تسبب بجرح 3 متظاهرين.

 

وأشارت المصادر لـ«الوطن» أن إطلاق النار على المتظاهرين لم يردعهم ولم يفرق صفوفهم، بل دفع متظاهرين آخرين للانضمام إلى أبناء مدينتهم، وإلى خروج تظاهرات أخرى إثر ذلك في حارم ودركوش وحفسرجة في الريف ذاته. ولفتت إلى أن السبب الأساسي لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، هو رفع سقف مطالبهم بإعدام «الجولاني»، بعدما دعت شعارات وهتافات التظاهرات السابقة في عموم بلدات ومدن إدلب وريف حلب الغربي إلى تنحية متزعم «النصرة» وحل تنظيمه الإرهابي.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   