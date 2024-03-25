زخم التظاهرات يدفع «النصرة» لإطلاق الرصاص على مناوئيه

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الوطن السورية: عاد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي إلى سياسته القديمة في التعامل مع المتظاهرين المناوئين له ولمتزعمه الإرهابي «أبو محمد الجولاني»، بإطلاق النار عليهم، لردعهم على الاستمرار بنهجهم المطالب بإعدام «الجولاني».

التظاهرات، التي بدأت قبل نحو شهر، استمرت بزخم أكبر من سابقتها وقت نشوئها، على الرغم من محاولة متزعم «النصرة» احتواء المتظاهرين بلقاء وجهاء إدلب وإطلاق وعود بإيجاد حلول لمشاكلهم المتفاقمة ومطالبهم بتبييض السجون، على خلفية اعتقال قيادات من الصف الأول ومئات المتهمين بمعارضة التنظيم الإرهابي.

مصادر محلية في إدلب بينت أن إرهابيي ما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لـ«النصرة» أطلقوا الرصاص الحي بعد صلاة التراويح في مدينة سلقين شمال غرب إدلب أول أمس على متظاهرين طالبوا بإعدام الجولاني، ما تسبب بجرح 3 متظاهرين.

وأشارت المصادر لـ«الوطن» أن إطلاق النار على المتظاهرين لم يردعهم ولم يفرق صفوفهم، بل دفع متظاهرين آخرين للانضمام إلى أبناء مدينتهم، وإلى خروج تظاهرات أخرى إثر ذلك في حارم ودركوش وحفسرجة في الريف ذاته. ولفتت إلى أن السبب الأساسي لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، هو رفع سقف مطالبهم بإعدام «الجولاني»، بعدما دعت شعارات وهتافات التظاهرات السابقة في عموم بلدات ومدن إدلب وريف حلب الغربي إلى تنحية متزعم «النصرة» وحل تنظيمه الإرهابي.