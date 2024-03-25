عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 آذار 2024

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الأخبار: أميركا تضغط: أعطونا الهدنة

المديرة الألمانية تمنع التضامن مع غزة: تطهير سياسي في «أونروا»

ابراهيم الأمين,فاتن الحاج

نداء الوطن: إستئناف التصعيد يحطّ في البقاع الغربي للمرة الأولى

ملف لبنان في واشنطن اليوم وغالانت يُهدّد في حضور هوكشتاين

اللواء: مسؤول أميركي: الطريقة الأجدى لمنع حرب في لبنان إنهاء حرب غزة

ملفات الرئاسة والمعالجات إلى منتصف نيسان.. ورئيسة وزراء إيطاليا إلى الجنوب بعد غد

البناء: فشل جولات التفاوض في الدوحة دون إعلان توقفها… وغانتس يهدّد بالانسحاب/ المقاومة تكرّس معادلة بعلبك ـ الجولان والمقاومة العراقية تستعدّ لمعادلة المتوسط/ ضحايا الهجوم الإرهابي 133… وبيروت تتضامن مع موسكو بإضاءة الشموع

النهار: إسرائيل توسع ميدان الاستنزاف إلى البقاع



الجمهورية: جمود رئاسي بإنتظار فرج إقليمي

عظات الشعانين... رئاسة وسلام

l'orient le jour: Ça chauffe à nouveau sur le terrain, mais pas dans les coulisses...

عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: لبنان يحتفل بـ «أحد الشعانين» والراعي يندد بالإبادة في غزة

غارة إسرائيلية قرب «المصنع».. ودريان: تأخير انتخاب الرئيس انتحار



الشرق الأوسط السعودية: «يونيسيف» تحذر من «مجاعة وشيكة» في شمال غزة



الوطن السورية: سفارات عديدة منها السورية في موسكو تُنكس أعلامها تضامناً مع الشعب الروسي … ميدفيديف: جميع المتورطين في هجوم كروكوس هدف قانوني ورئيسي لنا