عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 آذار 2024

الأخبار: أميركا تضغط: أعطونا الهدنة
المديرة الألمانية تمنع التضامن مع غزة: تطهير سياسي في «أونروا»
ابراهيم الأمين,فاتن الحاج
نداء الوطن: إستئناف التصعيد يحطّ في البقاع الغربي للمرة الأولى
ملف لبنان في واشنطن اليوم وغالانت يُهدّد في حضور هوكشتاين
اللواء: مسؤول أميركي: الطريقة الأجدى لمنع حرب في لبنان إنهاء حرب غزة
ملفات الرئاسة والمعالجات إلى منتصف نيسان.. ورئيسة وزراء إيطاليا إلى الجنوب بعد غد
البناء: فشل جولات التفاوض في الدوحة دون إعلان توقفها… وغانتس يهدّد بالانسحاب/ المقاومة تكرّس معادلة بعلبك ـ الجولان والمقاومة العراقية تستعدّ لمعادلة المتوسط/ ضحايا الهجوم الإرهابي 133… وبيروت تتضامن مع موسكو بإضاءة الشموع
النهار: إسرائيل توسع ميدان الاستنزاف إلى البقاع
الجمهورية: جمود رئاسي بإنتظار فرج إقليمي
عظات الشعانين... رئاسة وسلام
l'orient le jour: Ça chauffe à nouveau sur le terrain, mais pas dans les coulisses...
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: لبنان يحتفل بـ «أحد الشعانين» والراعي يندد بالإبادة في غزة
غارة إسرائيلية قرب «المصنع».. ودريان: تأخير انتخاب الرئيس انتحار
الشرق الأوسط السعودية: «يونيسيف» تحذر من «مجاعة وشيكة» في شمال غزة
الوطن السورية: سفارات عديدة منها السورية في موسكو تُنكس أعلامها تضامناً مع الشعب الروسي … ميدفيديف: جميع المتورطين في هجوم كروكوس هدف قانوني ورئيسي لنا