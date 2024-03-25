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عناوين الصحف ليوم الأثنين 25 آذار 2024

25
MARCH
2024
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الأخبار: أميركا تضغط: أعطونا الهدنة

المديرة الألمانية تمنع التضامن مع غزة: تطهير سياسي في «أونروا»
ابراهيم الأمين,فاتن الحاج

 

 

 

 

نداء الوطن: إستئناف التصعيد يحطّ في البقاع الغربي للمرة الأولى
ملف لبنان في واشنطن اليوم وغالانت يُهدّد في حضور هوكشتاين

 

 

 

 

اللواء: مسؤول أميركي: الطريقة الأجدى لمنع حرب في لبنان إنهاء حرب غزة
ملفات الرئاسة والمعالجات إلى منتصف نيسان.. ورئيسة وزراء إيطاليا إلى الجنوب بعد غد

 

 

 

 

البناء: فشل جولات التفاوض في الدوحة دون إعلان توقفها… وغانتس يهدّد بالانسحاب/ المقاومة تكرّس معادلة بعلبك ـ الجولان والمقاومة العراقية تستعدّ لمعادلة المتوسط/ ضحايا الهجوم الإرهابي 133… وبيروت تتضامن مع موسكو بإضاءة الشموع

 

 

 

 

النهار: إسرائيل توسع ميدان الاستنزاف إلى البقاع

 

 

 

 


الجمهورية: جمود رئاسي بإنتظار فرج إقليمي
عظات الشعانين... رئاسة وسلام

 

 

 

 

l'orient le jour: Ça chauffe à nouveau sur le terrain, mais pas dans les coulisses...

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: لبنان يحتفل بـ «أحد الشعانين» والراعي يندد بالإبادة في غزة
غارة إسرائيلية قرب «المصنع».. ودريان: تأخير انتخاب الرئيس انتحار

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: «يونيسيف» تحذر من «مجاعة وشيكة» في شمال غزة

 

 

 


الوطن السورية: سفارات عديدة منها السورية في موسكو تُنكس أعلامها تضامناً مع الشعب الروسي … ميدفيديف: جميع المتورطين في هجوم كروكوس هدف قانوني ورئيسي لنا

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