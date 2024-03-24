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البابا فرنسيس في قداس الشعانين: لنفكر في غزة التي تتألم كثيراً!

24
MARCH
2024
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وصف راعي الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس قرب موسكو، بأنه تصرف غير إنساني ويهين الرب.

وقال البابا في ختام قداس أحد الشعانين، الذي تحتفل به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: “أصلي من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تم ارتكابه قرب موسكو. فليقبل الرب نفوسهم في مملكته بسلام ويطمئن أحباءهم. وليغير قلوب أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال اللاإنسانية التي تسيء إلى الرب الذي أمر بعدم القتل”.

كما دعا البابا، إلى الصلاة من أجل جميع الذين يعانون من الحروب “خاصة في أوكرانيا حيث انقطعت الكهرباء عن الكثيرين بسبب الهجمات على البنية التحتية”. كما حذر من خطورة تفاقم المعاناة وخطر وقوع مأساة إنسانية.

وقال البابا فرنسيس في قداس عيد الشعانين: "لنصلِّ من أجل جميع الإخوة والأخوات الذين يتألَّمون بسبب الحرب؛ أفكر بشكل خاص في أوكرانيا المعذبة. لا ننسينَّ من فضلكم، أوكرانيا المعذبة! ولنفكر في غزة التي تتألّم كثيرًا، وفي العديد من أماكن الحرب الأخرى".

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