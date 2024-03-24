living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس مجلس الجليل الأعلى: "حزب الله هو الخطر الأكبر".. وأزمة الشمال قد تستمر لسنوات!

24
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر رئيس مجلس الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة، جيورا زالتس، في مقابلته مع إذاعة “FM103” الإسرائيلية، من “أزمة في الشمال قد تستمر لسنوات عديدة قادمة”، منتقداً أداء الحكومة الإسرائيلية بشأن الجبهة مع لبنان.

وقال زالتس: “نشعر أننا متروكون، وهذا واقع لا يمكن القبول به”، في تعليقه على الهجوم الكبير الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه الجولان المحتل فجراً، مستنكراً “غياب أي خطّة للحكومة للتعامل مع التهديدات”، وعدم تنفيذ الوعود التي قطعت لهم.

وشدّد زالتس على أنّ “حزب الله هو التحدي الأقوى والأكبر والأخطر”، متوجهاً إلى المسؤولين الإسرائيليين بالقول إنّه “لأجل ذلك، لا يمكنكم التعامل مع الشمال على أنّه ساحة جانبية”.

وبشأن الوضع على الأرض في مستوطنات الشمال، قال صاحب مزرعة دجاج من مستوطنة “دوفيف” لقناة “كان” الإسرائيلية: “نحن نازحون منذ 6 أشهر، وليس لدي حياة لقد مللنا ويئسنا، لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”. وأضاف أن الحكومة “لا تقدم حلولاً، ولا سيما مع تواصل إطلاق الصواريخ المضادة للدورع”، مؤكداً أنّ “80% من الإسرائيليين لا يريدون العودة إلى دوفيف”.

من جهته، قال أمس العقيد في احتياط “الجيش” الإسرائيلي، كوبي ميروم، إنه “كأحد سكان الشمال، يرى أنّ الكابينت فقدَ هذه الجبهة” مؤكداً أنه “يوجد هنا مشكلة استراتيجية، وحرب استنزاف على مدى أشهر طويلة، من دون أيّ حل”.

وأضاف ميروم: “أعتقد أنّ الإجراءات السياسية (من حانب الحكومة)، وتفعيل النيران من جانب الجيش الإسرائيلي، لا توفر الشروط التي تعيد الآلاف الـ 70، الذين نزحوا”، مُشدّداً على أنّ “الكابينت لم يهتم بالشمال، ولم يتخذ قراراً بشأن الهدف”، المتمثّل بإبعاد خطر حزب الله.

وفجر اليوم الأحد، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في “يوآف” وثكنة “كيلع” (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي)، حيث كانت “تتدرب قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   