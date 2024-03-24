رئيس مجلس الجليل الأعلى: "حزب الله هو الخطر الأكبر".. وأزمة الشمال قد تستمر لسنوات!

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حذّر رئيس مجلس الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة، جيورا زالتس، في مقابلته مع إذاعة “FM103” الإسرائيلية، من “أزمة في الشمال قد تستمر لسنوات عديدة قادمة”، منتقداً أداء الحكومة الإسرائيلية بشأن الجبهة مع لبنان.

وقال زالتس: “نشعر أننا متروكون، وهذا واقع لا يمكن القبول به”، في تعليقه على الهجوم الكبير الذي نفذته المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه الجولان المحتل فجراً، مستنكراً “غياب أي خطّة للحكومة للتعامل مع التهديدات”، وعدم تنفيذ الوعود التي قطعت لهم.

وشدّد زالتس على أنّ “حزب الله هو التحدي الأقوى والأكبر والأخطر”، متوجهاً إلى المسؤولين الإسرائيليين بالقول إنّه “لأجل ذلك، لا يمكنكم التعامل مع الشمال على أنّه ساحة جانبية”.

وبشأن الوضع على الأرض في مستوطنات الشمال، قال صاحب مزرعة دجاج من مستوطنة “دوفيف” لقناة “كان” الإسرائيلية: “نحن نازحون منذ 6 أشهر، وليس لدي حياة لقد مللنا ويئسنا، لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”. وأضاف أن الحكومة “لا تقدم حلولاً، ولا سيما مع تواصل إطلاق الصواريخ المضادة للدورع”، مؤكداً أنّ “80% من الإسرائيليين لا يريدون العودة إلى دوفيف”.

من جهته، قال أمس العقيد في احتياط “الجيش” الإسرائيلي، كوبي ميروم، إنه “كأحد سكان الشمال، يرى أنّ الكابينت فقدَ هذه الجبهة” مؤكداً أنه “يوجد هنا مشكلة استراتيجية، وحرب استنزاف على مدى أشهر طويلة، من دون أيّ حل”.

وأضاف ميروم: “أعتقد أنّ الإجراءات السياسية (من حانب الحكومة)، وتفعيل النيران من جانب الجيش الإسرائيلي، لا توفر الشروط التي تعيد الآلاف الـ 70، الذين نزحوا”، مُشدّداً على أنّ “الكابينت لم يهتم بالشمال، ولم يتخذ قراراً بشأن الهدف”، المتمثّل بإبعاد خطر حزب الله.

وفجر اليوم الأحد، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في “يوآف” وثكنة “كيلع” (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي)، حيث كانت “تتدرب قوة من لواء غولاني، بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا”.