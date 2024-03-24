ابي رميا في أحد الشعانين: هو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس و عقلنا وقلبنا اليوم مع أطفالها

A + A -

كتب عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا عبر منصة اكس:

"أليوم في قريتي اهمج ( كاميرا الصديق بيار ابي سعد ) وفي العالم، أحد الشعانين.

هو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن.

ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصرًا مُحقّقا نبؤة زكريا بصفته المسيح.

نحتفل في لبنان والعالم ونحمل أطفالنا على أكتافنا حاملين الشموع بفرح وسعادة.

لكن عقلنا وقلبنا اليوم مع أطفال القدس، حيث انطلق هذا التقليد السنوي. أطفال يموتون ويتيتمّون بفعل الآلة البربرية الاسرائيلية التي تقتل وتشرّد وتهجّر… شعنينة مباركة مع الصلاة كي يعيّد كل أطفال العالم بسلام خاصة الذين يعيشون في مهد المسيحية."