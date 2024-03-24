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الطقس غدا غائم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بالحرارة ساحلا

24
MARCH
2024
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على المرتفعات وفي الداخل كما وتتساقط أمطار خفيفة و متفرقة مع رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل أحيانا 65كلم /س .
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة حتى صباح يوم الثلاثاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار في بيروت بين13 و22 ، في طرابلس بين 11 و20 وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتكاثف الغيوم فترة بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على المرتفعات وفي الداخل كما وتتساقط أمطار خفيفة و متفرقة مع رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل أحيانا 65كلم /س .الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتبقى الرياح ناشطة فتصل أحيانا لحدود 75كلم/س في المناطق الشمالية. الأربعاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض اضافي بنسبة الرطوبة أما الرياح فتبقى ناشطة في المناطق الشمالية.
- درجات الحرارة المتوقعة: من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين   % 60 و % 85 

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:   18°م.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,37   ساعة غروب الشمس: 17,53 .

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