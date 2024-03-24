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الإعلامي ريكاردو كرم عن القاضية غادة عون: تذكر بالقاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني الذي حارب المافيا!

24
MARCH
2024
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قدم الإعلامي ريكاردو كرم مطالعة في القاضية غادة عون، فكتب على "اكس": "في بوتقة الحرب المستمرّة ضدّ الفساد، برزت القاضية غادة عون كقوة هائلة، تذكرنا بالقاضي الإيطالي الراحل جيوفاني فالكوني، الذي كانت حياته شهادة على قوة العدالة في مواجهة أشرس عوالم المافيا. كان القاضي الإيطالي جيوفاني فالكوني شخصية بارزة في أواخر القرن العشرين عُرف بمعركته التي لا هوادة فيها ضد المافيا الصقلية. كان عمله في الثمانينيات وأوائل التسعينيات رائداً، حيث طوّر تقنيات مبتكرة في ملاحقة الجريمة المنظمّة من خلال اعتماد آلية PENTITI (استخدام المخبرين من داخل المافيا نفسها). لقد اتخذّت عون، مثل فالكوني، خطوات لم يجرؤ أحد على اتخاذها، حيث واجهت شبكات الفساد المتشابكة في لبنان بشجاعة أثارت الإشادة والجدل".
وأكد كرم: "قيل الكثير في استنسابية الملفات القضائية التي فتحتها وبغضّ النظر عن أسلوبها في العمل أو عن هفواتها أو أخطائها، فهي لم تبنِ القصور ولم تراكم الأرصدة في الخارج كما حصل مع الكثير من زملائها ومع أرباب المنظومة/المافيا اللبنانية بتنوّعها. وعلى الرغم من عزلها من منصبها ومواجهتها ردود فعل عنيفة كبيرة، فإنّ تصميم عون لا يزال لا يتزعزع. هي تسير على طريق مهّده أمثال فالكوني، الذي واجه معارضة هائلة ومخاطر شخصية، ودفع في النهاية الثمن النهائي لتفانيه في تحقيق العدالة فتمّت تصفيته على يد المافيا في عام ١٩٩٢. إنّ معركة غادة عون، التي توازي معركة فالكوني ضدّ المافيا، تتحدى الأقوياء والفاسدين، جعلتها ليس فقط منارة أمل، بل رمزاً للشجاعة والنزاهة.
وتابع: "لقد سعيت إلى محاورتها غير أنّ طلبي تمّ رفضه -وهي خطوة تؤكد ليس فقط الطبيعة المثيرة للجدل لمهمتها بل خطورة ما تعرف. تجسّد غادة عون روح أولئك الذين يؤمنون بأنّ العدالة، على الرغم من تحدياتها، هي قضية تستحق النضال وانتصارها، ممكن. إيه … في أمل".

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