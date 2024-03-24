لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: للإسراع بإقرار ملف التفرغ

A + A -

عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مساء الجمعة اجتماعا موسعا، أصدرت على إثره البيان التالي:

١- تدين اللجنة بأشد العبارات التأخير الحاصل في إقرار ملف التفرغ، وتدعو بشدة رئيس الجامعة ومعالي وزير التربية إلى بذل كل الجهود وعقد الاجتماعات المتتالية والمفتوحة مع كافة المكاتب التربوية المعنية، للتوصل إلى تفاهم يسهم في إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء. وتعتبر اللجنة هذا الأمر حيويا وحاسما، وتنتظر بفارغ الصبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنها لن تكون قادرة على تقديم المزيد من التضحيات.

٢- تحث اللجنة الزملاء على الاستعداد للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الخميس، الموافق ٤ نيسان ٢٠٢٤، أمام وزارة التربية والتعليم العالي او الإدارة المركزية في المتحف، في حال عدم إعداد صيغة نهائية لملف التفرغ.

٣- تطالب اللجنة الجامعة بالوفاء بتعهدها المتمثل، بدفع رواتب المتعاقدين في حلول نهاية هذا الشهر على الأقل، وفقا للتصحيحات المعلنة لأجور الساعة والإنتاجية.

٤- تعلن اللجنة أنها بصدد دعوة الأساتذة المتعاقدين إلى حضور جمعية عمومية نهار الثلاثاء الموافق ٢ نيسان ٢٠٢٤ الساعة ٨ مساء، لمناقشة آرائهم حول خطة العمل للمرحلة المقبلة.

وحذرت اللجنة المعنيين، من أن “سياسة التسويف والمماطلة في إقرار ملف التفرغ ستضر بالجامعة، وتهدد مصير الآلاف من الطلاب”.