تظاهرات إدلب المستمرة تتسع وتطالب بإعدام «الجولاني»

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الوطن السورية: تواصلت التظاهرات في مدن وبلدات إدلب، وللأسبوع الرابع على التوالي، ضد «النصرة» ومتزعمها الإرهابي المدعو «أبو محمد الجولاني»، على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت إرهابيي الصف الأول في التنظيم الإرهابي وأنباء التعذيب في سجونه وتنكيله بالأهالي والمناوئين له.

وبينت مصادر محلية في إدلب لـ«الوطن» أن التظاهرات شملت بعد صلوات تراويح ليلة الأحد مدن أرمناز ودركوش وسلقين وبلدة حفسرجة شمال غرب المحافظة، ولفتت إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات ورددوا شعارات تطالب بإعدام «الجولاني»، بعدما دعت التظاهرات السابقة إلى تنحيته وحل تنظيمه الإرهابي، مشيرة إلى أنها اكتسبت زخماً كبيراً غير معهود.