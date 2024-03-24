الجيش "الإسرائيلي" يقصف موقعاً لـ حزب الله في بعلبك

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الشرق الأوسط السعودية: أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف موقعاً لـ«حزب الله» لتصنيع الأسلحة في بعلبك بشرق لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس» «رصدنا إطلاق نحو 50 صاروخاً من لبنان، وتم اعتراض عدد منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة».

وأعلن «حزب الله» في بيان أنه قصف قاعدة صاروخية ومدفعية في يوآف وثكنة كيلع بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا رداً على القصف الإسرائيلي على بعلبك.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت أن غارة إسرائيلية بعد منتصف ليل اليوم السبت استهدفت مبنى في مدينة بعلبك بشرق لبنان.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن صحف محلية، إن معلومات أولية تشير إلى أن الغارة استهدفت مبنى مؤلفاً من أربعة طوابق بالقرب من منزل القيادي في جماعة «حزب الله»، حسان اللقيس، في حي العسيرة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، استهدف قصف إسرائيلي، أطلق الطيران الإسرائيلي خمسة صواريخ على مبنى سكني مكون من طابقين في بلدة العسيرة في خراج مدينة بعلبك.

وهذه هي الضربة الثالثة على المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستة أشهر من القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.