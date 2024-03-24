عناوين الصحف ليوم الأحد 24 آذار 2024

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النهار: تضامن لبناني واسع مع روسيا والسخونة تعود جنوباً

الأنباء الكويتية: القبض على «عملاء» في الجنوب والتكتم على هويتهم.. ولبنان يشتكي التشويش الإسرائيلي على أنظمة الطيران المدني

حديث عن مبادرة لرفع «الفيتو» عن جميع المرشحين الرئاسيين المتداولة أسماؤهم

الشرق الأوسط السعودية: موسكو تؤكد صلة أوكرانيا بـ«هجوم كروكوس»... وبوتين يتوعد بعقاب

الهجوم الدموي أعاد للروس ذكريات مرعبة قبل ربع قرن



الوطن السورية: الرئيس الأسد معزياً بضحايا «كروكوس»: عازمون على المضي معكم في حربنا المشتركة ضد الإرهاب … روسيا في حداد وطني.. المنفذون حاولوا التوجه لأوكرانيا.. وبوتين: سنعاقب كل من يقف وراء الإرهابيين