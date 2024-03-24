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معالم التسخين الميداني في الجنوب تعود إلى الواجهة

24
MARCH
2024
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

عادت معالم التسخين الميداني في الجنوب إلى الواجهة حيث رفعت إسرائيل وتيرة استهدافاتها الجوية والمدفعية. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة الناقورة كذلك استهدف بغارتين بلدة عيتا الشعب. واستهدفت القوات الإسرائيلية وادي السلوقي بالقـذائف المدفعية. كما تعرّضت أطراف بلدتَي عيتا الشعب وراميا لقصف مدفعي مباشر من مواقع الجيش الاسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الاوسط.

 

واستهدفت غاره على كفركلا مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي أعلن أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مكتبه في كفركلا ودمره بالكامل.

 

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت مدينة الخيام، فيما أفادت "القناة 13 الإسرائيلية" عن سقوط مسيرتَين في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات.

 

واستهدف "#حزب الله" موقع الرادار الاسرائيلي، بصاروخ موجّه كما ‏استهدف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية. وأعلن الحزب أنّه شنّ ظهر أمس هجوماً جويّاً ‏بمسيرتَين انقضاضيتَين على منصتَين للقبة الحديدية في موقع "كفار بلوم" للدفاع الجوي وأصابت ‏أهدافها. كما إستهدف موقع ‏بياض بليدا وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

النهار
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