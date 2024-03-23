زيلينسكي: بوتين يسعى لتحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "إلقاء اللوم" على أوكرانيا بعد الهجوم الدامي على صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرّف مسؤوليته عنه.

وقال زيلينسكي في إحاطته اليومية بعدما ذكر مسؤولون روس فرضية تورط أوكرانيا في الهجوم، إن "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين والأوغاد الآخرون يحاولون فقط إلقاء اللوم على طرف آخر. لديهم دائما الأساليب نفسها".

وصرّح الرئيس بوتين في خطاب متلفز في وقت سابق اليوم السبت أن المسلحين الأربعة الذين اعتقلوا إثر الهجوم كانوا "متّجهين نحو أوكرانيا حيث، وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".

ورفضت كييف بشدة تصريحات الرئيس الروسي.

وتبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" هجوم موسكو، ولم يشر بوتين في خطابه إلى إعلان "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الاعتداء.