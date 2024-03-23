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غوتيريش: الفلسطينيون يعيشون كابوسا لا ينتهي

23
MARCH
2024
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون "كابوسا لا ينتهي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي على الجانب المصري من معبر رفح البري، اليوم السبت، "أتيت في شهر رمضان إلى معبر رفح لأسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

وأشار إلى أنه التقى عددا من الجرحى وذويهم في مستشفى العريش، واستمع منهم للصعوبات والأوضاع السيئة التي واجهوها خلال العدوان على القطاع.

وشدد على أنه ليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وحان الوقت لوقف إطلاق النار، قائلا: "أتيت حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة، حيث "هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان".

ولفت إلى أن رمضان وقت لنشر التعاطف والسلام، وضرورة العمل بجد لإيصال المساعدات للأهالي بغزة، هناك طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في رفح وفي الجهة المقابلة أشخاص يعانون المجاعة.

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