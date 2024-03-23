نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري: التيار والأم والأرض فعل انتماء وارتباط وعطاء

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كتب نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر "أكس":

التيار والأم والأرض فعل انتماء وارتباط وعطاء . بعيد الأم، تأكيد على مسيرة التيار وتكريم لسيدات النضال، وأمهات صبايا وشباب مكتب المهنيات بقطاع الشباب. دينامكية وحضور جامع ولقاءات بالأقضية من بعبدا والشوف وعاليه والمتن الشمالي وعكار ورأس بعلبك والكورة والبترون وزغرتا والزهراني... الثبات بالعمل على تمكين الدور الوطني والسياسي والاجتماعي للمرأة الأم. تحية لكل أمّ من أمهات لبنان، فهنّ مدرستنا الأولى في حب الوطن. من جيل لجيل نحنا وياهن ...كنّا.. وبعدنا... ورح نبقى سوا وع سوا.