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صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفذت مديرية المخابرات خلال الأسبوع الحالي عمليات دهم وتوقيف وفقًا لما يلي:

- دهم منازل مطلوبين في بلدة الحدث – بعلبك وتوقيف اللبنانيَّين (ع.ز.) وابنه (ح.ز.) المطلوبَين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لإطلاقهما النار على أشخاص وإصابتهم، وإقدامهما على السلب بقوة السلاح. وقد أطلقا النار نحو عناصر الدورية أثناء عملية الدهم فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى إصابة (ح.ز.) ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

- توقيف اللبناني (ع.ر.ز.) المطلوب لارتكابه جرائم الخطف والسلب بقوة السلاح وإطلاق النار، وقد ضُبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

كما نفذت وحدات عسكرية أخرى تدابير مختلفة وفقًا لما يلي:

- توقيف اللبناني (خ.ا.) في بلدة الرويمة - عكار لمحاولته نقل كمية كبيرة من البضائع المهرّبة داخل صهريج غاز.

- توقيف اللبناني (ي.ا.) في منطقة القبة – طرابلس كونه مطلوبًا للاشتباه بإقدامه على إطلاق النار، وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".