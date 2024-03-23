المرابطون: الهجوم الإرهابي في موسكو يصب في خانة إجرام الولايات المتحدة الأميركية

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اجتمعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، اجتماعاً استثنائياً، وأصدرت البيان التالي:

إن ما قام بع مجموعة من الإرهابيين في قتل الأبرياء، في أحد ضواحي موسكو في روسيا الاتحادية، يؤكد المؤكد، أن المدير الذي يستخدم الإرهاب دائماً ، وسيلة لفرض هيمنته الدولية، والتدخل في الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة، هو المدير المجرم الأميركي، وهذا الهجوم الإرهابي تحت أي عنوان كان، يصب في خانة إجرام الولايات المتحدة الأميركية، بعد الانتصار الساحق الذي حققه الشعب الروسي الصديق، بانتخاب فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيساً لروسيا الاتحادية.

وبعد أن استطاع الجيش الروسي تحقيق الانجازات الميدانية الكبرى، في كبح جماح إجرام النازييين الجدد، عملاء الأميركيين في أوكرانيا، استخدم أسلوبه المعتاد في الاجرام وقتل الابرياء من النساء والأطفال، تماماً كما يفعل في غزة فلسطين مع أدواته الاسرائيلي الذي ينفّذ الإبادة الجماعية في فلسطين.

تدين حركة الناصريين المستقلين المرابطون هذه الجريمة النكراء، وتطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوجيه الاتهام الواضح والصريح إلى الولايات المتحدة الأميركية، وانخاذ الاجراءات اللازمة، اذا كانت تستطيع ذلك ضدها.

كما يتوجه المرابطون بأسمى آيات التعزية، بضحايا الهجوم الإرهابي، في ضواحي موسكو،، إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وإلى الشعب الروسي الصديق، وإلى سعادة السفير الروسي ألكسندر روداكوف وأركان السفارة الروسية في لبنان.