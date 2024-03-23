بالفيديو- حسين مرتضى يكشف: زيارة صفا الى الامارات ايجابية جدا" و هذا سرّ المتسللين الى الاردن!

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كشف مدير مركز سونار الاعلامي الصحافي حسين مرتضى عن ان زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى الامارات كانت ايجابية جدٍا وسيتم بنتيجتها الافراج القريب عن الموقوفين اللبنانيين على دفعات، كما نفى مرتضى ان يكون تم التطرق لاي مواضيع اخرى خلال زيارة صفا التي تمت نتيجة وساطة سورية.

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغط هنا: https://youtu.be/HiqjRAorhug?si=R0NtiUKDyhcHMLcM

واكد مرتضى في مقابلة مع قناة ال tayyar.org على اليوتيوب على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه سوريا في الصراع مع اسرائيل خصوصًا على صعيد الدعم اللوجستي وتمرير السلاح الى المقاومة كاشفٍا عن ان المهربين الذين كُشفوا في الاردن وقيل انهم تجّار مخدرات كانوا في حقيقة الامر يمررون السلاح للضفة الغربية.

اما في الشأن اللبناني، فشدد مرتضى على ان وقف العدوان على غزة يؤدي فورًا الى وقف عمليات المقاومة في جنوب لبنان مؤكداً على عدم وجود رابط بين غزّة والانتخابات الرئاسية في لبنان وان المقايضة في هذا الامر غير واردة لدى حزب الله، واعاد التأكيد على عدم وجود سبيل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الا بالحوار بين اللبنانيين.