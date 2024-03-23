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الطقس غدا غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بالحرارة

23
MARCH
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع طقس متقلب وماطر أحيانا حتى يوم الثلاثاء حيث ترتفع درجات الحرارة  وتعود الى معدلاتها الموسمية ويستقر الطقس تدريجا.  ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرأذار في بيروت بين 13 و22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و17 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:السبت:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد كما تنشط الرياح أحيانا ، تنحسر الامطار تدريجيا خلال الليل، يتكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1700 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى والليل لذا نحذر من خطر الانزلاقات. الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر. الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تلامس معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا شمال البلاد. 

- درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 الى 11 درجة، فوق الجبال من 13 الى 5 درجات، في الداخل من 14 الى 7 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين   % 60 و % 80 .

- حال البحر: مائج اجمالا .  حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,37   ساعة غروب الشمس: 17,53.

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