"الخارجية اللبنانية": ندين هجوم موسكو ونؤكّد تضامن لبنان مع روسيا

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صدر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم السبت، بيان جاء فيه: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة العمل الارهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى".



وأضاف البيان، "يؤكد لبنان تضامنه مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، ويشدد أيضاً على أهمية جلب الفاعلين الى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم".



وتابع، "كما يتقدم لبنان بأحر التعازي لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وبخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".