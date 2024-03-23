أبو زيد دان "الاعتداء الارهابي" في روسيا: لن ينجح في ضرب استقرارها

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علّق النائب السابق أمل أبو زيد على الاعتداء الارهابي الذي وقع في روسيا فكتب على منصة "إكس": "ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف مجمع "كروكوس سيتي" القريب من موسكو وذهب ضحيته اكثر من 140 شخصاً بين قتيل وجريح.

إننا إذ نعرب عن تضامننا الكامل مع الدولة الروسية قيادةً وشعباً نؤكد أن هذا الاعتداء الذي استهدف مدنيين أبرياء لن ينجح في ضرب استقرارها أو ترويع مواطنيها".

واضاف: "نتمنى كل الأمان للشعب الروسي ونثق بقدرة الدولة الروسية على الاقتصاص ومعاقبة الفاعلين سواء كانوا من "داعش" أو غير جهات أمنية ودول". وختم "أملنا بالسلامة للجالية اللبنانية الموجودة في سائر أنحاء البلاد".