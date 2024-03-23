عناوين الصحف ليوم السبت 23 آذار 2024

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الأخبار

-آذان إسرائيل صمّاء: سندخل رفح!

-اجتماع بكركي: هدنة المتحاورين أم جرس إنذار؟

-التيار – القوات: معراب تنتقم بمفعول رجعي!

-«نداء الوطن» تطلق نداء استغاثة مالية!

-اعتقال عملاء في الرشيدية

اللواء

-حزب الله ينكفئ عن التصعيد.. ومخاطر مغامرة رفح قد تقلب الحسابات

-بكركي تنأى عن توريطها بالانقسامات.. وغادة عون أمام المجلس التأديبي

-سعد رفيق الحريري انسان… من … لبنان

-دعاوي قضائية بالجملة لإسترداد الودائع ..

الجمهورية

– الهدنة تتقدم واحتمالات الحرب تتراجع

-الإرهاب يضرب في روسيا

-»وثيقة بكركي«: طالب الشيء قبل أوانه

-المصرف المركزي »مغلبط

– نتنياهو: سنهاجم رفح من دون تأييد واشنطن

البناء

-هجوم إرهابي يقتل العشرات في موسكو… بعد تحذير السفارة الأميركية لرعاياها/

-موسكو وبكين والجزائر: مشروع القرار الأميركي رخصة للقتل باسم وقف النار /

-بلينكن ونتنياهو يتقاسمان الأدوار حول رفح بصيغة رابح رابح… والتبييض المتبادل