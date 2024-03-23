عناوين الصحف ليوم السبت 23 آذار 2024

الأخبار
-آذان إسرائيل صمّاء: سندخل رفح!
-اجتماع بكركي: هدنة المتحاورين أم جرس إنذار؟
-التيار – القوات: معراب تنتقم بمفعول رجعي!
-«نداء الوطن» تطلق نداء استغاثة مالية!
-اعتقال عملاء في الرشيدية
اللواء
-حزب الله ينكفئ عن التصعيد.. ومخاطر مغامرة رفح قد تقلب الحسابات
-بكركي تنأى عن توريطها بالانقسامات.. وغادة عون أمام المجلس التأديبي
-سعد رفيق الحريري انسان… من … لبنان
-دعاوي قضائية بالجملة لإسترداد الودائع ..
الجمهورية
– الهدنة تتقدم واحتمالات الحرب تتراجع
-الإرهاب يضرب في روسيا
-»وثيقة بكركي«: طالب الشيء قبل أوانه
-المصرف المركزي »مغلبط
– نتنياهو: سنهاجم رفح من دون تأييد واشنطن
البناء
-هجوم إرهابي يقتل العشرات في موسكو… بعد تحذير السفارة الأميركية لرعاياها/
-موسكو وبكين والجزائر: مشروع القرار الأميركي رخصة للقتل باسم وقف النار /
-بلينكن ونتنياهو يتقاسمان الأدوار حول رفح بصيغة رابح رابح… والتبييض المتبادل