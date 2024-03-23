اسرار الصحف ليوم السبت 23 آذار 2024

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اللواء

أُخذ على مرجع نشر استنتاج توصل إليه، على المستوى الرئاسي، مما أغضب حليفين له، على الرغم من التوضيحات

طُلب من جبهة ذات تأثير الحدّ من اندفاعة نائب «شديد التحمس» وتهويلاته المتكررة، بسبب أو غير سبب

لا يُبدي نائب شمالي تشاؤماً إزاء ردّ كتلة وازنة على مبادرة تكتله، بشأن فتح ثغرة في الانسداد الرئاسي

الجمهورية

أكّد أحد اعضاء كتلة مواكبة لتحرّك غير لبناني على خط ملف داخلي، انّه للفولكلور حالياً في انتظار اكتمال الظروف المطلوبة

أبلغ حزب بارز مرجعاً سابقاً انّ المعطيات تؤكّد انّ التصريحات التصعيدية لمسؤولين غير لبنانيين لا تخرج عن سياق التهويل.

صُدم دبلوماسي غربي لمشهد غير مألوف قام به احد الوزراء ومرّ مرور الكرام

البناء

تقول مصادر دبلوماسية إن عدم التوصل الى حل فوري لقضية المعتقلين اللبنانيين في الإمارات يؤكد أن التواصل الإماراتي مع حزب الله مباشرة دون وسطاء كان هدفاً بحد ذاته وأن ظهور هذا التواصل للرأي العام هدف أيضاً، وذلك استعداداً لمرحلة مقبلة ترتسم معالمها في حرب غزة ودور محور المقاومة وموقع حزب الله فيه في ضوء علاقات الإمارات مع كل من إيران وسورية، وعدم رغبتها بالانفتاح على حماس بسبب الصراع الإماراتي الإخواني او مع أنصار الله بسبب إشكاليات يمنية، فتكون العلاقة مع الحزب هي الأفضل بالمحور. وتوقعت المصادر أن تكون قضية المعتقلين منصة مناسبة للتواصل ولتظهير هذا التواصل واستمراره سواء تمّ حل القضية قريباً أم تأخر قليلاً

رأت جهات أمنية روسية في تفجير موسكو الضخم في المجمع الاستهلاكي الكبير بداية نوع جديد من الحرب البديلة لحرب الجبهات الخاسرة بالنسبة للغرب وأوكرانيا، بعد ما شهدته من تحولات لصالح روسيا بحيث يصبح التخريب الأمني داخل روسيا بمثابة حرب استنزاف لتأخير إنجاز موسكو نقلات نوعية في جبهات أوكرانيا. وقالت المصادر إن أبرز الجماعات التي يتم تجنيدها لهذه المرحلة بقيادة واشنطن تنتمي لتيارات إسلامية متطرفة والنازيين الجدد في أوروبا وامتدادهم الأوكراني. وطابع الهجوم عبر مسلحين يقومون بإطلاق النار وتفجير المباني العامة يشكل تحدياً كبيراً. وتوقعت أن يكون لذلك تداعيات تسرّع عمليات أمنية وعسكرية في سورية وأوكرانيا