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اعتقال عملاء في الرشيدية

23
MARCH
2024
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 أعلنت «المقاومة الإسلامية»، أمس، شنّ مزيدٍ من العمليات ضدّ مواقع الاحتلال الإسرائيلي، في إطار إسنادها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ووفقاً لـ«الإعلام الحربي»، استهدف المقاومون انتشار جنود ‏في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة. ومن ثمّ استهدفوا موقع المطلة ‏بمسيّرة انقضاضية وأصابوا دبابة في داخله إصابةً مباشرة. وبعد ذلك، قصف حزب الله بالمدفعية انتشار جنود ‌في محيط موقع جل العلام وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.‏ كما استهدف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة. في المقابل، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي منازل في عيتا الشعب والطيبة، فيما نفذت المدفعية الإسرائيلية عدواناً على العديد من المناطق الحدودية. وبالتوازي مع التطورات الميدانية، أعلنت «فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الإسلامية» في منطقة صور، في بيان، أنها ألقت القبض على «مجموعة من الدخلاء» على مخيم الرشيدية، المتورطين في عملية اغتيال الشهيد القسامي هادي مصطفى أبو شادي، وسلّمتهم إلى الجهات الأمنية المعنية في الدولة اللبنانية. كما طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك «تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على أنظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت».

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