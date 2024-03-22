بعد تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون... بشرى "سارة" من وزير البيئة

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كتب وزير البيئة ناصر ياسين, اليوم الجمعة, على حسابه عبر منصة "اكس": "بمناسبة اليوم العالمي للمياه، تتقدم بشكل جيد اعمال مشروع رفع التلوث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون الممول من البنك الدولي حيث انجز في اخر شباط من هذا العام حوالي 138 كم من البنية التحتية موزعة على الرقعة رقم1 في زحلة/البقاع الأوسط وهي حوالي 71 كم من خطوط وانابيب الصرف الصحي و 2094 من الريغارات في بلدات مكسة، قب الياس، المريجات، بوارج وجديتا والتي انجزت بشكل كامل. ويستمر العمل في الرقعة رقم 2 حيث انجز حتى الساعة حوالي 67 كم من الخطوط و 1848 ريغار في بلدات تعلبايا، شتورة، وجديتا. اضافة الى ذلك فقد تم تلزيم استكمال الشبكة في مدينة زحلة وجوارها على ان تنتهي في اواخر هذا العام".



واضاف, "اما في البقاع الغربي، ققد تم تلزيم انشاء 4 محطات دفش جديدة واعمال توسعة وتحديث المحطة الحالية في بلدة القرعون، ومحطتين جديدتين في بلدة بعلول ليصبح هناك ٧ محطات ستضخ الصرف الصحي الى محطة المعالجة في عيتنيت/سد القرعون".



وتابع ياسين, "وقريبا ستطلق الاعمال في انشاء محطة المعالجة في الناصرية في البقاع الأوسط وكذلك في محطة تمنين".



وختم: "هذه الخطوات مع الحرص على إستمرارية تشغيل وصيانة محطات المعالجة القائمة في زحلة، جب جنين وعيتنيت/سد القرعون وكذلك في ايعات هي الطريق الصحيح لانقاذ نهر الليطاني وبحيرة القرعون".