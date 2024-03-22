لبنان بصدد تقديم شكوى في مجلس الامن بسبب تشويش اسرئيل على انظمة الملاحة الجوية...!

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بناء على إقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل، وطلب مجلس الوزراء، أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على انظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت؛ منذ بدء الحرب على غزة.

وقد جاءت هذه الشكوى إستكمالا لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية، وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقا”، حيث يستنكر لبنان هذه الأعمال الإسرائيلية التي تتسم بالتهورالموصوف، غير آبهة بتبعاتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني، كما على حياة آلاف الركاب المدنيين يومياً، في خرق فاضح للقوانين والأنظمة التي ترعاها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، كما إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1944، إضافةً إلى القانون الدولي الإنساني.

كما يحمل لبنان إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أية حادثة أو كارثة تسببها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة إستقبال وبث الإشارات.

انطلاقاً مما أوردناه، يكرر لبنان مطالبته بوضع حد لعدوانية إسرائيل، ويحثّ مجلس الامن خصوصا، والمجتمع الدولي، عموماعلى الضغط على إسرائيل للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، ويطالب مجدداً بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية، وتحميلها مسؤولية أية حادثة قد تقع نتيجة ذلك، مما يهدد سلامة الملاحة الجوية في لبنان، للحؤول دون تدهور الوضع وحدوث كوارث إنسانية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.