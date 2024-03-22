الكتائب تردّ على "الأخبار المغلوطة": لن نسمح!

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صدر عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب البيان الآتي:

“نقلت محطة تلفزيون “الجديد” معلومات مغلوطة تناولت فيها حزب الكتائب ونوابه ووزراءه الحاليين والسابقين مشيرة الى انهم استحصلوا على مئات التراخيص لحمل الأسلحة وذلك في معرض ردٍ على النائب نديم الجمّيل الذي أعلن انه قرّر سحب طلب تجديد تراخيص حمل السلاح التي تقدّم بها بعد تمنع وزارة الدفاع عن تجديدها.

يهم جهاز الاعلام في حزب الكتائب ان يوضح ان هذه المعلومات مغلوطة وتعود للعام الماضي أي 2023 في حين ان المطلوب هو التجديد للعام 2024 وهذا ما يمتنع المعنيّون عن القيام به ما يعرّض المقرّات الرسمية والشخصيات الحزبية الى مخاطر معروفة سبق واختبرناها في أكثر من مناسبة.

إنّ جهاز الاعلام في حزب الكتائب يؤكد ان انتهاج سياسة الصيف والشتاء على سقف واحد باتت معروفة المصدر والأسباب ولن تثنينا عن حماية أنفسنا برخصة أو من دونها إذا اضطررنا، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف ان تنكشف حياتنا وحياة محازبينا في زمن تفلّت السلاح وغياب دولة استولت عليها الميليشيات”.