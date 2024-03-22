عباد زوين عن استدعاء القاضية عون: محاولة وقحة لاغتيال العدالة!

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كتب أمين عام "التنظيم" عباد زوين:



امام ضغوطات منظومة الفساد، المتحكمة بالدولة، جرى تحويل احدى اشرف قضاة لبنان، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، الى التحقيق، في محاولة وقحة لاغتيال العدالة في لبنان.

واضاف زوين: اليوم بالذات، سيتجمع المخلصون ، امام قصر العدل، لمنع اغتيال القضاء. الكرامة بانتظار اهلها، فهلموا.



القاضي غادة عون متهمةً بتجاوز الصلاحية، لكثرة حيويتها، بينما آخرون يغرقون في الكسل و لا يقومون بواجبهم ، و لا من يتهم او يحقق. هذه من سخريات القدر..