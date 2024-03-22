كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا فترة الظهر مع رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تخف حدة الامطار ابتداء من فترة بعد الظهر حيث تنحسر مساء، ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر، مع ضباب كثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية بشكل كلي .

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود يحمل معه أمطارا وثلوجا وعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر حتى بداية الأسبوع حيث يستقر مرحليا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتقارب 65 كلم/س، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر، تخف حدة الأمطار إعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تشتد احيانا فترة الظهر ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تخف حدة الامطار ابتداء من فترة بعد الظهر حيث تنحسر مساء، ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر، مع ضباب كثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية بشكل كلي .

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال امطار في المناطق الداخلية فترة بعد الظهر لتعود فتنحسر في الفترة المسائية .

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية، مع ضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.