أسرار الصحف ليوم الجمعة 22 آذار 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تتزايد الحملات التي تستهدف حزب الله اعتماداً على الشائعات والقصص المفبركة. وقد شهد يوم واحد تداول شائعتين؛ واحدة زعمت أن الحاج وفيق صفا يروّج لمرشح رئاسي غير مرشح حزب الله، وأخرى تحدثت عن استنفار أمني مزعوم في الضاحية الجنوبية وظهور ملثمين يفتّشون المارة ويطلبون هويّاتهم. وشاركت مؤسسات إعلامية كبرى في ترويج الشائعتين والسعي لخلق بلبلة سياسية وشعبية من خلالهما. وقالت المصادر إن انفتاح الإمارات على الحزب تسبّب بإزعاج كبير للقوى المناوئة له التي قرأ بعضها أن فيه إشارة دوليّة إقليمية إلى قرب نهاية الحرب ومكانة الحزب كلاعب إقليميّ بنتيجتها.



كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية أمام الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومفوّض الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول أوكرانيا، حيث يتوقع ماكرون انهياراً قريباً ويخشى بوريل حدوثه، كما نقلت صحيفة بوليتيكو. ومصدر الاهتمام هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يتصرّف كقيصر يحكم أوروبا من الآن، وأوروبا لا تضمن دعماً أميركياً كافياً في تحديات مرحلة ما بعد أوكرانيا ولا تملك مقومات ذاتية للمواجهة، ما يعني أن الطريق سيفتح لنخب أوروبية تصالحيّة مع الدور الروسي المقبل، وهذا ما يفسر قلق حكام أوروبا.



اللواء: أسرار

لغز

سفير دولة عربية «كبرى» أرجأ منذ أكثر من شهر زيارة إلى بيروت، ولم يحدّد موعداً جديداً لها، وسحب الملف من التداول.

غمز

تتصرف صناديق في المؤسسات العامة، بأموال مرصودة بالأصل، لأغراض محدَّدة، ريثما تؤمن ما يلزم للعودة إلى المسار الفعلي..



همس

من المبكر، حسب مصدر مقرَّب تلمُّس تغيُّر عملي في مواقف بعض الدول من جهات حزبية أو جماعات غير مدنية..

نداء الوطن: خفايا



لوحظ أن رئاسة الحكومة لم تعلّق سلباً أو إيجاباً على مسألة التعويضات لأهالي الجنوب ولو أن المعلومات تؤكّد أنها أصلاً غير مطروحة للبحث في ضوء الوضع المالي المتردّي للخزينة العامة.

طلب رئيس جامعة خاصة بارزة تعميم نص رسالة توضيحية وصلته من أحد المديرين العامين، على أساتذة كليات العلوم السياسية والتاريخ، للاطّلاع على مضمونها ولتفادي أي أخطاء موضوعية وعلمية خلال إطلالاتهم الإعلامية ومواقفهم السياسية.